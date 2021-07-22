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Общество

Свое чужое: какие псковские здания могут вернуть РПЦ

22.07.2021 14:20|ПсковКомментариев: 1

В Средние века Псков называли городом «тысячи церквей». До наших дней из всего богатства храмов сохранилось немногое, однако в ближайшее время у Псковской епархии есть все шансы увеличить объемы своей недвижимости: Владимир Путин в начале июля подписал поправки к закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», которые упрощают возвращение религиозным организациям ранее принадлежащего им имущества, не выполняющего культовой функции.

 

Двинуть недвижку

«Забрать и поделить» - после революции этот нехитрый принцип стал главным в нашей стране в отношении собственности, в том числе церковной. С развалом СССР позиция диаметрально переменилась на «Вернуть и приумножить». Храмы постепенно начали возвращать - правда, в последние годы не без скандалов. Вспомнить хотя бы историю с Исаакиевским собором. В начале 2017 года стало известно о том, что Георгий Полтавченко, бывший в то время губернатором Петербурга, принял решение на 49 лет передать Исакий РПЦ в безвозмездное пользование.

Ситуация получила большой общественный резонанс и обсуждалась на различных уровнях, в том числе свое отношение к ней в ходе прямой линии высказал президент России. Владимир Путин напомнил, что Россия - светское государство и таковым должно оставаться. Он уточнил также, что по закону все религиозные здания должны передаваться религиозным организациям, но с Исаакиевским собором ситуация осложняется тем, что он находится под охраной ЮНЕСКО: как памятник архитектуры он не может быть передан в другие руки. В итоге собор остался в ведении Санкт-Петербурга.

Не избежала громких скандалов и Москва. В 2017 году РПЦ потребовала передать ей здание Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). На этом месте ранее находился храм Воздвижения Честного Креста Господня при Ново-Алексеевском женском монастыре. Спустя два года внимание широких кругов привлекли события вокруг передачи здания и территории Спасо-Андроникова монастыря, в котором располагается музей имени Андрея Рублева. Духовенство требовало возвращения объекта, несмотря на сосуществование музея с церковным приходом и готовность к диалогу - музей Рублева был готов передать РПЦ не только Спасский собор и бывший дом администрации, но и бывший братский корпус.

Страсти кипели не только в столицах, но и на периферии. В частности, передача так называемого дворца Олега (бывший архиерейский дом) на территории Рязанского кремля Рязанской епархии в 2008 году стала конфликтом, вышедшим с регионального уровня на федеральный. Ранее в здании XVII века, ставшем одним из символов города, размещался Рязанский художественный музей. Отказ директора музея передать епархии главный корпус музея привел к ее увольнению. В 2007-2010 гг. ряд архитектурных памятников кремля (Успенский, Архангельский, Христорождественский, Преображенский соборы, Богоявленский храм, монастырская стена с башнями и часть архиерейского дома) все же перешли в пользование Рязанской епархии.

Относительно недавний случай произошел в Новочеркасске: в 2015 году ростовские чиновники распорядились о передаче части Старочеркасского музея-заповедника в собственность Донской митрополии. Речь шла о четырех нежилых помещениях, в том числе дворце атаманов Ефремовых и атаманской кухне. Однако музей доказал в суде, что Атаманский дворец и два других здания музея, построенные в середине XVIII века, были частью усадьбы атаманов Ефремовых и изначально не являлись имуществом религиозного назначения. В состав расположенного рядом Свято-Донского Старочеркасского мужского монастыря атаманское подворье вошло только в XIX веке. В октябре 2016 года арбитражный суд Ростовской области признал передачу имущества музея монастырю незаконной.

Псковский дух

За Псковской епархией подобных скандалов не замечалось. При том, что в столице области есть несколько значимых объектов, на которые могла бы претендовать митрополия.

Это, например, Спасо-Преображенский собор, древнейший храм Мирожского монастыря, знаменитый своими домонгольскими фресками и внесенный два года назад в список ЮНЕСКО. В настоящее время у этого объекта два собственника - церковь и Псковский музей-заповедник, что создает ряд неудобств для обеих сторон.

За долгие годы соседства выработались некие правила игры, что не исключает конфликтных ситуаций, как было, например, с предложением настоятеля обители перепланировать территорию, прилегающую к монастырю со стороны Святых ворот, отделить ее от городского пляжа, благоустроить и сделать Святые врата главным входом в монастырь. Музейщики, в свою очередь, считают, что можно было бы обустроить два входа: действующий, через хозяйственные ворота, - для туристов, исторический, со стороны Великой, - для паломников.

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Другой объект, который могла бы затребовать церковь, но пока не делает этого, - Псковский планетарий на улице Советской, он же бывший храм Рождества Богородицы, когда-то принадлежавший Старо-Вознесенскому женскому монастырю.

В настоящее время Планетарий мирно живет рядом с храмом Старое Вознесение, который был возвращен местному приходу в 2007 году. В 2019 году митрополит Псковский и Порховский Тихон на одной из пресс-конференций прямо заявил: «Мы не собираемся лишать Псков планетария, хотя не думаю, что это лучшее помещение для планетария». «Будем готовить Исторический парк, закладываем туда большой сферический кинотеатр для разных целей, в том числе для планетария», - рассказал митрополит.

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К слову, два нежилых здания, которые расположены рядом, также сравнительно недавно были переданы церкви муниципалитетом. Сторонники так называемой реституции считают, что такие действия логичны: получив в собственность постройки, в которых ранее размещались социальные учреждения (богадельни, сиротские дома и приюты, благотворительные столовые), приход обычно делает в них ремонт, проводит благоустройство прилегающей территории и может развиваться комплексно - как духовно-общественный центр.

Противники же этой практики ссылаются на то, что церковная недвижимость исторически никогда не принадлежала РПЦ. Собственниками могли быть частные и государственные лица (например, усыпальница Романовых - Петропавловский обор - принадлежал царской семье) или приход (и получается, претендовать на возвращение всего этого имущества может любой прихожанин - Иванов, Петров или Сидоров).

Впрочем, в Пскове позиции противников реституции не так сильны. Обычно передача недвижимости епархии проходит без шума и пыли, большинство жителей, кажется, даже не замечают этого. Как например, новость от 30 июня: «Депутаты Псковской городской Думы одобрили передачу в ведение епархии нежилой постройки на улице Советской Армии в региональном центре... Теперь здание на улице Советской Армии, 117, а также участок под ним на безвозмездной основе переходят в собственность православного прихода Свято-Троицкого кафедрального собора. До этого времени они находились в ведении муниципалитета».

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Основанием для передачи стал тот факт, что ранее по этому адресу находился комплекс строений религиозного назначения - монастырь Пантелеймона (подтверждение этим сведениям находится в архивных документах). Обитель епархия в настоящее время восстанавливает.

Найти и исправить

Свежие поправки в закон официально легализуют возможность реституции не только культовых, но и иных помещений, говорят эксперты. Религиозные организации смогут пользоваться имуществом религиозного назначения, даже если оно не может быть передано им в собственность согласно закону и остается в государственной или муниципальной собственности. Если же государство забирает принадлежащее ему же имущество себе в пользование, то религиозные структуры должны получить за это компенсацию. Им выплатят все деньги, потраченные на перепрофилирование имущества под свои нужды.

Решение главы государства вызвало неоднозначную оценку. Околоцерковные круги поют осанну, а общественники вангуют скандалы, связанные с выселением школ, больниц, библиотек, музеев и иных учреждений на основании того, что их помещения когда-то принадлежали РПЦ.

Как пишет ТГ-канал «Незыгарь», до сих пор большинство таких историй купировалось тем, что речь шла о вспомогательных строениях, не предназначенных для культовой деятельности: «Теперь это основание убирается, а религиозная организация получает карт-бланш на осуществление любой деятельности, в том числе образовательной, социальной и коммерческой. Фактически РПЦ сможет контролировать значительную долю гостиничного бизнеса, общепита и так далее. Законом она фактически не ограничена в выборе способов применения недвижимости. Масштабы предстоящего обогащения пока не поддаются подсчету».

На какие объекты может претендовать церковь в Пскове? Прежде всего, это здание ПсковГУ на улице Советской (в народе прозванный «зверофаком»: там размещались аудитории естественно-географического факультета). Широко известный факт: до революции в этом здании находилась Псковская Духовная семинария, одно из старейших учебных заведений региона. Именно здесь в 1891 году принял монашеский постриг преподаватель Василий Белавин - будущий Святейший Патриарх Тихон. В 2009 году в корпусе университета на Советской был открыт Храм Трех Святителей, в 2010-м его освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сердце города, туристический центр, рядом - подворье Псково-Печерского монастыря и храм Николы со Усохи, который станет соборным на время реставрации Троицкого собора, постройка крепкая, не заброшенная. Не здание, а конфетка! Если администрация ПсковГУ найдет, куда съехать, - можно возвращать хоть завтра.

Еще одно здание «в возвратном потенциале» - Духовная консистория. Пятнадцать лет назад вопрос о его возвращении уже ставился Псковской епархией и широко обсуждался общественностью. В те годы большинство склонялись к мнению, что двухэтажное здание справа от входа в Кремль должно, как и прежде, принадлежать церкви.

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Так бы и передали, вероятно, но ситуация осложнилась тем, что собственником здания был не муниципалитет, а профсоюзы, которые отнюдь не горели желанием терять ценнейшие квадраты, на которых разместились магазинчики сувениров и экскурсионное бюро. Диалог тогда закончился ничем - разве что «Соцтурпроф» оштрафовали на 300 МРОТов за несогласованный с органом охраны ремонт.

Сейчас профсоюзы сменили лица, смягчили позиции и обзавелись новыми связями. Так что шансов полюбовной договоренности о передаче консистории епархии исключать нельзя.

В плюсе

Если со зданиями, которые сейчас занимают образовательные структуры и бизнес, могут возникнуть вопросы, то с корпусами, которые когда-то принадлежали монастырским общинам, скорее всего, дело пойдет веселее. Заодно и ряд застарелых проблем может решиться.

Первый же пример, который приходит на ум, - жилой дом на улице Горького, 5. Это бывший сестринский корпус (руб. 19-20 вв.) Иоанно-Предтеченского монастыря с Завеличья (подворье Крыпецкого монастыря). Здесь находились мастерская по производству свечей, просфорня, конюшня, баня, прачечная, несколько кладовых, а на верхних этажах размещались кельи игуменьи Иоанна Предтечи Ивановского монастыря Агнии.

В настоящее время здание находится в неудовлетворительном состоянии, жильцы неоднократно жаловались на протекающую кровлю, трещины в стенах, проблемы с электричеством и водоснабжением. В 2002 году дом был поставлен в очередь на расселение, но в 2014 был признан пригодным для проживания. В нем даже провели капремонт: навели косметику на фасад, а внутри оставили все как есть. Жить можно, - вынесли вердикт городские власти и постарались забыть о доме на берегу Великой.

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Однако жильцы не оставили своих попыток восстановить справедливость: обращались в прокуратуру, отправили письмо министру МЧС РФ Владимиру Пучкову, рассказали о ситуации авторам передачи «Человек и закон». К поискам решения проблемы с домом на Горького, 5 подключилась и Псковская епархия. Но на свои запросы два года назад игумен Савво-Крыпецкого монастыря получил от администрации города те же ответы, что и собственники квартир: дом жилой, в прекрасном состоянии.

Возможно, поправки к закону упростят жизнь и псковичам, которые являются прихожанами храма Козьмы и Дамиана с Гремячей горы. Напомним, рядом с храмом расположен ряд строений различной степени сохранности, которые сейчас находятся в удручающем состоянии. Несмотря на то, что они признаны объектами культурного наследия регионального значения, памятники эти никому не нужны по большому счету - государственную собственность разворовывали годами.

Но прихожане, которые мечтают о том, что Гремячая гора станет одним из любимейших уголков отдыха псковичей и туристов, увидели в этих «заброшках» (руины бывшей хлебопекарни и офицерские корпуса) большой потенциал.

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Они предлагают создать здесь Город мастеров (другое название - Дом творчества на Гремячей), который стал бы площадкой для объединения псковичей и жителей окрестных мест, занимающихся самыми разными ремеслами - вышивкой, вязанием, выделкой кожи, выпечкой, гончарным искусством, столярным делом и т.д. Так появилась бы в Пскове Ремесленная деревня, о которой говорят чиновники и мастера-умельцы уже лет двадцать, если не больше.

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Дыма без огня не бывает - поправки к законам тоже не появляются случайно и внезапно. Как прекрасный игрок в «Монополию», РПЦ продолжает укреплять свои имущественные позиции, ставя везде свои «домики» и «отели». Придется ли переезжать псковским студентам с «намоленного» места, вернутся ли в Кремль, 6 священники, поднимется ли храмовый купол над городским планетарием? Думается, совсем скоро ответы на все эти вопросы станут известны.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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