Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

В России снова растут цены. Как говорится, никогда такого не было — и вот опять. За последнее время подорожало если не все, то очень многое. По заявлениям социологов, недельные расходы сограждан за год увеличились примерно на 10%. Очередной скачок цен обещают осенью. И все это происходит на фоне заявлений первых лиц государства о необходимости сдерживания роста цен. В правительстве разрабатывают какие-то меры, что-то такое строгое говорится, а цены продолжают расти. Тема очень актуальна и волнует людей, вот и президент Путин накануне назвал ситуацию с ростом цен острой. А наиболее остро, по его мнению, стоит вопрос с подорожанием базовых продуктов из так называемого «борщевого набора».

Пройти мимо этой темы невозможно — вот и соведущие программы «Сообразим на троих» Константин Калиниченко, Александр Савенко и Сергей Васильев сегодня, 22 июля, обсудят с радиослушателями проблемную ситуацию. Говорить будут не столько об экономических причинах и следствиях, сколько о том, как рост цен влияет на общественные настроения и политическую ситуацию, в частности, как может отразиться на ходе и результатах сентябрьских выборов.

Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и смело высказывайте свое мнение.