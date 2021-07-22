Общество

Псковичам предлагают купить ячеистые резиновые коврики

Привлекательность любого помещения обеспечивается за счет его чистоты. Но сохранить ее в определенных условиях довольно трудно. На улице идет снег, дождь, тротуары посыпаны песком от гололеда – все это месиво на подошвах обуви посетителей переходит в помещение. И все-таки грязи можно поставить существенную преграду в виде ячеистых резиновых ковриков.

Назначение резиновых покрытий

В учреждениях с большим потоком посетителей устанавливаются разнообразные виды грязезащитных покрытий: ковры «Гамми», «Компост», «Бест», «Гексафлекс», резиновые маты. Они располагаются как в первой зоне (вне помещения), так и во второй (в тамбуре). Отличаются коврики и маты размером и формой ячеек и общей площадью. При всех различиях они имеют общее назначение:

выполняют функцию первой ступени грязезащиты;

счищают снег и крупную грязь с подошв обуви посетителей;

не позволяют проникнуть в помещение песку, пыли, влаге;

выполняют антигололедную функцию, делают вход в здание во время мороза безопасным, защищают от скольжения.

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Устройство грязезащитных ковриков

Все грязезащитные покрытия, применяемые в помещениях с повышенной проходимостью, имеют общие свойства:

Сделаны из каучука, морозоустойчивой прочной резины, выдерживающей как очень низкие, так и высокие температуры. Содержат множество ячеек, сквозь которые проваливается грязь и снег. В некоторых моделях есть окантовка, предотвращающая возможность травм при неосторожной ходьбе.

Плюсы грязезащитных покрытий

Сделанные из резины грязезащитные коврики обладают множеством плюсов:

долговечность (выдерживают длительную интенсивную эксплуатацию при низких и высоких температурах, воздействии ультрафиолета);

износоустойчивость (не изменяют внешнего вида при большом потоке посетителей и перевозке такелажных тележек);

простота установки (можно класть прямо на пол или в небольшое углубление);

легкость уборки (чтобы произвести уборку, нужно приподнять коврик и вымести из-под него грязь и песок, сами коврики легко моются под струей воды из шланга);

приятный эстетичный вид (нейтральный черный цвет, симпатичная ячеистая поверхность).

Резиновые коврики не боятся воздействия антигололедных реагентов, синтетических моющих средств. Они не разрушаются под действием мороза и солнца, успешно прошли испытание воздействием температур в диапазоне от -40° до +90°.

Зоны действия грязезащитных покрытий

Любое помещение, где предполагается большой поток посетителей, должно быть оборудовано грязезащитными ковриками. Их устанавливают в следующих местах:

в крупных торговых центрах;

в гостиницах;

в предприятиях общественного питания (кафе, ресторанах, пиццериях и т. п.);

в бизнес-инкубаторах, в зданиях с большим количеством офисов;

в учебных заведениях (детских садиках, школах, техникумах, вузах);

в МФЦ, пенсионных фондах, поликлиниках и других помещениях, где поток клиентов достаточно большой.

Приобрести качественные грязезащитные коврики можно в компании «Стандартпарк», заказав необходимое количество на сайте организации.

Источник: компания «Стандартпарк».