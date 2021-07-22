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Общество

«Огненную картину войны» зажгут в Пскове 23 июля

22.07.2021 14:28|ПсковКомментариев: 0

«Огненную картину войны» с изображением с плаката «Псков освобожден» зажгут «Волонтеры Победы» в областном центре 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном штабе «Волонтеров Победы».

Мероприятие пройдет в день 77-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

«Принять участие в акции смогут все желающие – организаторы приглашают неравнодушных жителей города вместе с их семьями присоединиться к зажжению свечей в память о солдатах Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Рисование картины начнется 23 июля в 19.00, зажигать свечи добровольцы начнут после 21.00. Место проведения акции – открытая площадка у Троицкого моста на улице Милицейской.

Теги: #псков #патриотизм #волонтеры победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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