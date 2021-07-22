Общество

«Это мерзко»: псковичей просят не выкидывать останки животных вместе с мусором

Региональный оператор по обращению с ТКО призывает жителей Пскова не выкидывать в мусорные контейнеры останки животных. Подобные случаи зарегистрировали в нескольких районах города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Экопром».

«На одном из маршрутов, в Любятово, наш экипаж столкнулся с тем, что в контейнер для ТКО кто-то начал складировать останки животных. Запах, если можно его так назвать, стоит невозможный, из контейнера через специальное отверстие для слива течет кровь вместе с желчью и жидкостями от бытовых отходов, животные, которые из-за голода вынуждены так добывать себе пропитание, разорвали мешки с остатками шкур», - рассказали в пресс-службе регоператора.

По словам оператора погрузочно-разгрузочной установки Константина Федорова, первый раз с подобным он столкнулся в апреле, сейчас же периодичность выбрасывания увеличилась в разы. «Это не столько страшно, сколько мерзко — видеть, как выкидывают на обычную площадку коровьи кости, шкуры и прочие органы», - сказал Константин Федоров.

Подобные случаи были и в других районах города. В микрорайоне Митрохово кто-то выбросил освежеванную коровью голову, на Орлецкой набережной на контейнерную площадку принесли два распотрошенных трупа козлов. Все эти случаи были разовые и не носили постоянного характера.

Вопрос о подобном деянии на контейнерной площадке в Любятово ранее уже поднимали и прорабатывали с управляющей компанией, однако, отметили в «Экопроме», результатов и пользы это не принесло, «так как УК ликвидировалась и передала свои полномочия другой».

«В итоге в дело решили вмешаться сами жители и сегодня ночью сожгли контейнеры. Именно такое радикальное решение кто-то принял, чтобы не видеть и не чувствовать этот ужас. Региональный оператор на свой страх и риск выставил контейнер на останки этой площадки для предотвращения образования стихийной свалки», - пояснили в организации.

ООО «Экопром» напоминает, что контейнеры предназначены именно для твердых коммунальных отходов. Размещать биологические отходы на контейнерных площадках и в баках для сбора ТКО запрещено. При обнаружении биоотходов производится фотофиксация нарушения, а информацию передают в необходимые ведомства: службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, городскую станцию по борьбе с болезнями животных, полицию, а также муниципальные службы, которые обеспечивают очистку площадки от посторонних отходов и их безопасную утилизацию.