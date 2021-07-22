Общество

Правительство выделит регионам 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Правительство РФ выделит регионам еще около полутора миллиардов рублей на выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Такие семьи будут получать эти средства, пока детям не исполнится три года», — цитирует главу кабмина РИА Новости. Премьер-министр уточнил, что размер пособия в разных субъектах отличается, он равен региональному прожиточному минимуму на ребенка.

«Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 миллиардов рублей. Их получат родители более полумиллиона детей. Правительство будет и дальше помогать таким семьям», — пообещал Мишустин.

Ранее российские власти также одобрили единовременную выплату в десять тысяч рублей семьям с детьми старше шести лет.