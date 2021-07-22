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Общество

В Великих Луках обустроят тротуары и пешеходный переход вблизи отделения МФЦ

22.07.2021 17:15|ПсковКомментариев: 0

Организация тротуаров и пешеходного перехода в Великих Луках, вблизи деревни Жестки, стала темой обращения местной жительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

И. о. главы городской администрации Светлана Степанова отметила, что в настоящий момент вопрос прорабатывается в связи с появлением здесь отделения Многофункционального центра Псковской области. Предполагаемая стоимость проекта более 10 млн рублей, документы проходят госэкспертизу. Строительство планируется завершить в 2022 году. По словам руководителя администрации Великих Лук, проблемных вопросов нет.

Михаил Ведерников отметил, что организовать работу необходимо таким образом, чтобы проект для удобства граждан был реализован как можно быстрее, а также поручил держать на контроле проведение работ на всех этапах строительства. Помимо этого, он поручил оперативно подготовить временные решения по организации пешеходных дорожек для того, чтобы мамы с детьми могли комфортно доходить до детского сада.

Кроме того, на прием к главе региона пришла псковичка, она попросила оказать содействие в приобретении технического средства реабилитации для проведения гигиенических процедур ребенку с ограниченными возможностями здоровья. Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева отметила, что этот вопрос уже проработали с Всероссийским обществом инвалидов и нашли необходимое техническое решение.

Михаил Ведерников поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с приобретением данного оборудования. Средства по поручению губернатора выделят из резервного фонда администрации Псковской области.

Также несколько обращений жителей Пскова касались благоустройства дворовых территорий и междворовых проездов. Так, жительница Пскова попросила помочь в восстановлении территории одного из дворов на улице Алексея Алехина после прокладки здесь инженерных коммуникаций. Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что в настоящий момент реализация проекта не завершена. При этом специалисты не примут работы, пока подрядная организация не восстановит нарушенное благоустройство в полном объеме.

Михаил Ведерников поручил проработать с подрядчиком вопрос ускорения темпов благоустройства, чтобы все было сделано в кратчайшие сроки и с надлежащим качеством.

Вопрос следующего заявителя касался благоустройства одной из дворовых территорий на улице Юбилейной. По словам жителя города, ремонта здесь не было уже продолжительное время. В прошлом году, после проведения работ на соседней территории, во дворе была произведена подсыпка дефектов дорожного покрытия асфальтной крошкой. Но это приводит к скапливанию воды после дождей. Глава администрации Пскова Александр Братчиков прокомментировал, что в настоящее время по этой территории ведется разработка проектно-сметной документации, средства на ремонт будут выделены в рамках предоставления дополнительного федерального финансирования на ремонт дворов.

Михаил Ведерников акцентировал внимание, что для ускорения процесса необходимые лимиты будут доведены из резервного фонда администрации региона. Губернатор поручил как можно быстрее разыграть конкурс, чтобы завершить работы на объекте в текущем году.

Следующее обращение касалось организации подхода к новому детскому саду на улице Алексея Алехина со стороны новостроек, по улице Загородной. Заявительница отметила, что в настоящий момент к центральному входу дошкольного учреждения мамам с детьми приходится проходить по грунтовой тропинке, которая становится скользкой после дождей.

Глава региона обсудил возможные варианты организации на местности пешеходных дорожек и проездов вместе с Александром Братчиковым и председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борисом Елкиным. В настоящее время предполагается разработка масштабного проекта по обустройству дороги по улице Загородной с выездом на улицу Леона Поземского. Его реализация может быть запланирована в два этапа с началом работ в 2022 году.

Последним обращением, рассмотренным на личном приеме, стал вопрос газификации жилых домов на ряде улиц в поселке Середка Псковского района. В настоящее время реализуется проект в рамках мероприятий по газификации региона. Уже построили и газопровод и подвели его к домам и в квартиры. Но граждане не могут воспользоваться «голубым» топливом.

Глава Псковского района Наталья Федорова подтвердила, что в настоящий момент ведется работа с «Газпром газораспределение Псков» для врезки и пуска газа по сети, а также по юридическому оформлению газопровода. На эти цели запланированы средства муниципального бюджета.

Губернатор поручил активизировать работу по оформлению сетей, чтобы газ в дома жителей поступил к сентябрю текущего года, а также взять вице-губернатору Василию Осипову этот вопрос на отдельный контроль.

Михаил Ведерников поручил, помимо разработки данного проекта, оперативно подготовить временные решения по организации пешеходных дорожек для того, чтобы мамы с детьми могли комфортно доходить до детского сада.

Теги: #прием граждан
Источник: Псковская Лента Новостей
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