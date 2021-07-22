Общество

По поводу укусов клещей в медучреждения обратились более 50 псковичей за неделю

52 человека, включая 9 детей, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю, с 14 июля по 20 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

По состоянию на 21 июля в сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений по поводу присасывания клещей (1699 человек с начала сезона) снизилось на 43,4%, а число детей (405 человек с начала сезона) - на 32,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество обратившихся уменьшилось на 20,9%, из них детей - на 39,8%.

В 2021 году привито против клещевого вирусного энцефалита 1247 человек, в том числе 24 ребенка.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» всего исследовали 1275 клещей, в том числе 1247, снятых с пострадавших, и 28 клещей, собранных с природных биотопов.

Из числа клещей, отобранных с пострадавших, исследовали на клещевой вирусный энцефалит 1247 особей, на иксодовый клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека – 907.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,16%,

иксодовым клещевым боррелиозом - 27,2%,

моноцитарным эрлихиозом человека- 2,3%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,22%.

Напомним, в Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пунктах, кроме того, в Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

Исследования клещей проводят в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области по адресам:

Псков, улица Гоголя, дом 21а; телефон: 8-8112-66-42-80;

Псков, улица Гоголя, дом 17, 2 этаж; телефон: 8-8112-66-42-91;

Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9; телефон: 8-811-53-7-70-90.

Лаборатории работают ежедневно с 9.00 до 12.00.

«‎Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличие сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ или его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований», - отметили специалисты.