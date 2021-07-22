Общество

77-ю годовщину освобождения от фашистов отмечают в Пыталово

77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Пыталовском районе 22 июля. В этот же день жители муниципального центра отмечают 88-летие со дня присвоения Пыталово статуса города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»

В торжественных мероприятиях принимают участие представители региональной и районной властей, Псковского областного Собрания депутатов, общественных и молодежных патриотических объединений, ветераны и местные жители.

Обращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к главе и жителям Пыталовского района по случаю торжественной даты передала первый вице-губернатор Вера Емельянова. В нем глава региона обозначил значимость праздника для всех жителей муниципалитета. Он напомнил, что враг не щадил ни стариков, ни женщин, ни детей, о чем свидетельствуют массовые захоронения, которые находят поисковые отряды.

Губернатор подчеркнул, что главная задача в настоящее время — сделать все возможное, чтобы сохранить память о героических земляках и быть достойными их подвигов. Михаил Ведерников также передал искренние слова благодарности всем ныне живущим ветеранам, отдельно отметил трудовой подвиг жителей Пыталовского района в восстановлении жилой, социальной и экономической инфраструктуры городов и поселков в послевоенное время.

В этот день состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу в Сквере 30-летия освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и на братских захоронениях.

К памятной дате приурочены открытия выставки фотографий «Вахта памяти - 2021» в Музее дружбы народов истории Пыталовского края и экспозиции, посвященной экипажу Ил-2 237-го штурмового авиационного полка 305-й штурмовой авиационной дивизии, погибшего 17 июля 1944 года.

Ряд мероприятий подготовили учреждения культуры района для подрастающего поколения жителей. Так, для детей оздоровительной площадки Пыталовского дома детского творчества организован мастер-класс «Гвоздика памяти», а на летней площадке Пыталовской средней школы прошла познавательная игровая программа «Город детства».

В онлайн-формате в социальных сетях сегодня и завтра также пройдут тематические программы, беседы и акции.

Напомним, узловую станцию в Пыталово немецкое командование превратило в сильный опорный пункт. После взятия 21 июля 1944 года Вышгородка для штурма города Пыталово и станции Абрене 1214-му стрелковому полку дополнительно передали танки, батарею «Катюш» и несколько штурмовиков. Наступление началось в 3.30. К 7.00 22 июля 1944 года Пыталово освободили. Над вокзалом, взятым штурмом взводом Третьякова, взвился красный флаг.