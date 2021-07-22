Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Kids Mall комплекс для всей семьи
БОПЭТ цифры и факты
Миллион для доктора
Модно и практично
«Зенча» идем на завод
в отпуск при параде
дело превыше всего
Сколько стоит Прыжок с моста
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жизнь в «Сказке»
Зеленый сигнал Не значит безопасно
 
 
 
ещё Общество 22.07.2021 06:590 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 22.07.2021 18:470 Псковская и калининградская Общественные палаты начнут сотрудничество 22.07.2021 18:300 ЦУР и «Экопром» договорились о сотрудничестве 22.07.2021 18:150 Зараженные голландские растения уничтожат в Псковской области 22.07.2021 18:000 Акция «Призывник» прошла в Псковской области 22.07.2021 17:450 77-ю годовщину освобождения от фашистов отмечают в Пыталово
 
 
 
Самое популярное 21.07.2021 20:316 Пропавшая в Пскове 34-летняя женщина погибла 22.07.2021 06:590 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 21.07.2021 17:035 Ушла эпоха: маршрутки больше не «на Питер» 21.07.2021 23:080 В убийстве 34-летней псковички подозревают бывшего мужа 21.07.2021 12:0921 Петр Алексеенко: В Псковском обкоме КПРФ проходит обыск
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

77-ю годовщину освобождения от фашистов отмечают в Пыталово

22.07.2021 17:45|ПсковКомментариев: 0

77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Пыталовском районе 22 июля. В этот же день жители муниципального центра отмечают 88-летие со дня присвоения Пыталово статуса города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»

В торжественных мероприятиях принимают участие представители региональной и районной властей, Псковского областного Собрания депутатов, общественных и молодежных патриотических объединений, ветераны и местные жители.

Обращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к главе и жителям Пыталовского района по случаю торжественной даты передала первый вице-губернатор Вера Емельянова. В нем глава региона обозначил значимость праздника для всех жителей муниципалитета. Он напомнил, что враг не щадил ни стариков, ни женщин, ни детей, о чем свидетельствуют массовые захоронения, которые находят поисковые отряды.

Губернатор подчеркнул, что главная задача в настоящее время — сделать все возможное, чтобы сохранить память о героических земляках и быть достойными их подвигов. Михаил Ведерников также передал искренние слова благодарности всем ныне живущим ветеранам, отдельно отметил трудовой подвиг жителей Пыталовского района в восстановлении жилой, социальной и экономической инфраструктуры городов и поселков в послевоенное время.

В этот день состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу в Сквере 30-летия освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и на братских захоронениях.

К памятной дате приурочены открытия выставки фотографий «Вахта памяти - 2021» в Музее дружбы народов истории Пыталовского края и экспозиции, посвященной экипажу Ил-2 237-го штурмового авиационного полка 305-й штурмовой авиационной дивизии, погибшего 17 июля 1944 года.

Ряд мероприятий подготовили учреждения культуры района для подрастающего поколения жителей. Так, для детей оздоровительной площадки Пыталовского дома детского творчества организован мастер-класс «Гвоздика памяти», а на летней площадке Пыталовской средней школы прошла познавательная игровая программа «Город детства».

В онлайн-формате в социальных сетях сегодня и завтра также пройдут тематические программы, беседы и акции.

Напомним, узловую станцию в Пыталово немецкое командование превратило в сильный опорный пункт. После взятия 21 июля 1944 года Вышгородка для штурма города Пыталово и станции Абрене 1214-му стрелковому полку дополнительно передали танки, батарею «Катюш» и несколько штурмовиков. Наступление началось в 3.30. К 7.00 22 июля 1944 года Пыталово освободили. Над вокзалом, взятым штурмом взводом Третьякова, взвился красный флаг.

Теги: #Пыталовский район #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы идею отмены штрафов, выписанных после фиксации установленных не по ГОСТам камер?
В опросе приняло участие 288 человек
22.07.2021, 19:070 Проблемы выдачи фитосанитарных сертификатов обсудили в Псковской области 22.07.2021, 18:470 Псковская и калининградская Общественные палаты начнут сотрудничество 22.07.2021, 18:300 ЦУР и «Экопром» договорились о сотрудничестве 22.07.2021, 18:150 Зараженные голландские растения уничтожат в Псковской области
22.07.2021, 18:130 Пять кандидатов от Псковской области подали сегодня документы для регистрации на выборы Госдуму 22.07.2021, 18:000 Акция «Призывник» прошла в Псковской области 22.07.2021, 17:531 Коллапс ручного управления 22.07.2021, 17:450 77-ю годовщину освобождения от фашистов отмечают в Пыталово
22.07.2021, 17:322 Константин Болотин подвел итоги отключения водоснабжения в Пскове. ВИДЕО 22.07.2021, 17:250 Роскачество усомнилось в безопасности нижнего белья некоторых брендов 22.07.2021, 17:200 По поводу укусов клещей в медучреждения обратились более 50 псковичей за неделю 22.07.2021, 17:150 В Великих Луках обустроят тротуары и пешеходный переход вблизи отделения МФЦ
22.07.2021, 17:020 «Ребенка начинает рвать»: вонь из квартиры соседки мешает жить псковской семье 22.07.2021, 16:513 Концессионер рассказал о будущем псковских бань 22.07.2021, 16:390 Пьяного водителя «Хендая» остановили в Великих Луках 22.07.2021, 16:3312 Четвертая волна коронавируса ожидается в Псковской области осенью
22.07.2021, 16:323 В дни памяти княгини Ольги митрополит Тихон возглавит богослужения в Троицком соборе 22.07.2021, 16:240 Псковская библиотека проводит к Дню города две игры 22.07.2021, 16:200 В Роспотребнадзоре рассказали о штаммах коронавируса в Псковской области 22.07.2021, 16:110 Правительство выделит регионам 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям
22.07.2021, 16:030 Алексей Дунаевский: Если герой не получает однозначной оценки - это примета хорошего фильма 22.07.2021, 15:571 «Это мерзко»: псковичей просят не выкидывать останки животных вместе с мусором 22.07.2021, 15:500 Книгу «Память поколений» презентуют в Пскове 22.07.2021, 15:371 Денис Проценко: Медицине надо поставить «диагноз» и выработать алгоритм «лечения»
22.07.2021, 15:302 Кинокритик прокомментировал включение резонансного фильма «Зоя» в программу «Западных ворот» 22.07.2021, 15:212 Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера откроют осенью 22.07.2021, 15:160 Псковичам предлагают бесплатно получить сведения о недвижимости 22.07.2021, 14:510 Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 23 июля
22.07.2021, 14:440 «Сообразим на троих»: Рост цен как фактор общественно-политической жизни. ВИДЕО 22.07.2021, 14:370 Жители опочецкой деревни обустроили сквер на грантовые средства 22.07.2021, 14:333 В Островском районе пассажир выпал из автомобиля на дорогу и сломал череп 22.07.2021, 14:320 Алексей Дунаевский проанонсировал самые интересные фильмы кинофестиваля «Западные ворота»
22.07.2021, 14:280 «Огненную картину войны» зажгут в Пскове 23 июля 22.07.2021, 14:2014 Свое чужое: какие псковские здания могут вернуть РПЦ 22.07.2021, 14:192 В России выявили бразильский штамм COVID-19 22.07.2021, 14:070 Игорь Иванов о важных для профсоюза событиях и работе санаториев в период пандемии
22.07.2021, 13:560 Псковские спортсмены завоевали медали на первенстве России по стрельбе из лука 22.07.2021, 13:360 Михаил Иванов подал документы для регистрации кандидатом в Госдуму 22.07.2021, 13:350 Пскович получил штраф за склад боеприпасов в сарае 22.07.2021, 13:290 В Изборске открыта выставка работ художников и скульпторов разных стран
22.07.2021, 13:240 Суд обязал мужчину выплатить псковской штрафстоянке почти 80 тысяч рублей долга 22.07.2021, 13:170 В ПФР рассказали об ошибках при подаче заявлений на выплаты 22.07.2021, 13:108 Цены на «борщевой» набор снизятся в течение двух недель — Андрей Турчак 22.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
22.07.2021, 13:000 Первая смена военно-исторического лагеря «Страна Героев» стартовала в Псковской области 22.07.2021, 12:550 Суд обязал себежскую администрацию отремонтировать детские площадки в районе 22.07.2021, 12:500 Привилегии для вакцинированных от COVID-19 собираются ввести в Эстонии 22.07.2021, 12:420 Число смертей от COVID-19 в Псковской области возросло до 535
22.07.2021, 12:410 Дедовичский суд вынес приговор мужчине, который избивал людей кочергой 22.07.2021, 12:390 Пригласительные на «Лазерное шоу» в Пскове можно получить в обмен на апрельские билеты 22.07.2021, 12:290 ПСБ совместно с ЦСКА и Mastercard запускает новую карту болельщика с программой лояльности 22.07.2021, 12:251 Росприроднадзор назвал жару возможной причиной гибели рыбы в псковской реке
22.07.2021, 12:090 В Пскове начался прием заявок от многодетных семей на получение автомобиля 22.07.2021, 11:581 Псковская Лента Новостей запускает новый проект ПЛН-ТВ «Истфакт» 22.07.2021, 11:520 В Псковской области отменили фестиваль «Железный град» 22.07.2021, 11:490 «Сообразим на троих»: Рост цен как фактор общественно-политической жизни
22.07.2021, 11:406 Медики предложили решение кадровой проблемы в здравоохранении Псковской области 22.07.2021, 11:361 Псковские росгвардейцы отработали действия по уничтожению условной группы террористов 22.07.2021, 11:180 «Беседка»: О кино с Алексеем Дунаевским 22.07.2021, 11:090 Рубль третий день подряд растет к доллару и евро
22.07.2021, 11:002 Полиция предупреждает псковичей об ответственности за покупку сертификатов о вакцинации 22.07.2021, 10:540 В Псковской области вырос спрос на потребительские кредиты Сбербанка 22.07.2021, 10:481 В Пушкиногорском районе создали ТОС для сохранения памяти о героях 22.07.2021, 10:421 Крещение и угощение: храм в Выбутах приглашает на престольный праздник
22.07.2021, 10:180 В Новосокольниках прокуратура добилась увольнения директора школы без высшего образования 22.07.2021, 10:110 В Пскове задержали двух мужчин за кражи из магазинов 22.07.2021, 10:100 Ручную гранату нашли вблизи невельской деревни 22.07.2021, 10:000 Пассажир пострадал в ДТП в Пскове
22.07.2021, 10:000 Отремонтированный участок дороги Старый Изборск - Остров приняли без замечаний 22.07.2021, 09:500 Три лесных пожара зарегистрировали в Псковской области за сутки 22.07.2021, 09:440 Работу Рунета при отключении от глобальной Сети протестировали в России 22.07.2021, 09:340 Псковичей приглашают в «Kids Mall» - современный комплекс для всей семьи
22.07.2021, 09:250 Скотный двор подожгли в новосокольнической деревне 22.07.2021, 09:150 Центробанк выявил новые уловки страховых компаний 22.07.2021, 09:1415 Невский в Кремле: как это было. ФОТО, ВИДЕО 22.07.2021, 08:560 В России биржевая цена бензина Аи-92 третий день подряд устанавливает рекордное значение
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.