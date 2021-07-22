Общество

Роскачество усомнилось в безопасности нижнего белья некоторых брендов

Роскачество провело исследование женского нижнего белья 20 российских и зарубежных брендов и выяснило, что половина товаров не соответствует обязательным требованиям по безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение организации.

Большинство нарушителей, как отмечается, в основном из Китая, Шри-Ланки и Вьетнама. Кроме того, состав ткани в ряде случаев не соответствовал указанному на этикетке, а окраска белья оказалась неустойчивой к стирке и поту.

Содержание стирола в трусах одной торговой марки из Китая оказалось почти в десять раз выше нормы. Низкую гигроскопичность продемонстрировало китайское нижнее белье четырех брендов и по одному образцу из Мьянмы, Вьетнама, Шри-Ланки, такой же недостаток — у одного белорусского и одного российского производителей.

Как рассказала замруководителя Роскачества Елена Саратцева, продавцы и агрегаторы не могут торговать одеждой, которая не соответствует требованиям технического регламента.

«Организациям и предприятиям всех форм собственности, осуществляющим реализацию таких товаров, необходимо изъять их из оборота и прекратить реализацию», — отметила она.

Организация предоставила данные о нарушениях производителям, органам сертификации, а также в контрольно-надзорные органы.

Качественное белье в продаже тоже есть: это трусы трех марок российского производства, а также по одному образцу — китайского, вьетнамского и бангладешского.

Три бренда из Шри-Ланки также полностью соответствуют российскому законодательству.