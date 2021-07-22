Общество

Готовность школ к новому учебному году проверили в Пскове

Глава Пскова Елена Полонская проверила подготовку школ города к новому учебному году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В рабочей поезде главы муниципалитета также приняли участие депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов, врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу, вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин, а также представители родительского комитета и управления образования.

Первым объектом посещения стала школа №18. Здесь участники выезда ознакомились с ходом ремонтных работ. Сегодня здесь уже заменены светильники в столовой, находится на стадии завершения косметический ремонт учреждения и идет капитальный ремонт крыльца. Кроме того, из бюджета города на текущий ремонт системы оповещения и пожарной сигнализации ранее выделялось 628,5 тысяч рублей.

В детском саду №50 «Красная шапочка» также происходят значительные изменения. На текущий ремонт путей эвакуации выделено 1,6 млн. рублей. Работы ведутся в соответствии с графиком и движутся к своему завершению.

В школе №25 будет уже выполнили большой пласт работы. Из городского и областного бюджетов были выделены денежные средства на приобретение оборудования информационно-пропускной системы УЭШК, на проведение работ по укладке электрического кабеля и демонтаж железобетонных светильных опор, на оснащение пришкольного стадиона (приобретение урн и велопарковок), на устройство ограждения образовательного учреждения.

Следующий объект, который посетили участники выезда - дошкольное учреждение №43. Из бюджета города на ремонт санузла выделили 139,9 тысяч рублей и 78,5 тысяч рублей - на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши.

В школе №21 участники выезда смогли наблюдать приятные изменения. Здесь активно ведутся подготовительные работы для установки нового 5D забора. Сегодня рабочие уже убрали старые металлические конструкции, подготовили территорию под укладку тротуарной плитки и определили места калиток. Работы планируют завершить к середине августа. Денежные средства на устройство ограждения выделялись из городского бюджета в сумме 1,4 миллиона рублей.

Также за счет местного бюджета в этом году отремонтируют пути эвакуации, приобретут оборудование информационно-пропускной системы УЭШК и изготовят проектно-сметную документацию по капитальному ремонту пищеблока.