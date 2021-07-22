Общество

Псковскаяобласть вошла в число победителей всероссийского конкурса поддержки волонтеров

Псковскаяобласть вошла в число победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел - 2021». Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram.

«Область получит 8,6 млн на развитие добровольчества и инфраструктуры для волонтеров», - добавил он.

По словам главы региона, субъекты РФ подали на конкурс 58 заявок. По итогам конкурса Псковская область заняла 16 место по качеству заявок и вошла в число 30 регионов, которые стали победителями и получат субсидию.

«Горд и рад за наших ребят! Желаю им успехов в работе!», - добавил Михаил Ведерников.