Общество

Псковские архивисты опубликовали постановление о запрете разводить костры на деревянных мостах

Государственный архив Псковской области опубликовал в своих социальных сетях постановление исполкома Псковского района «Об охране гужевых дорог и дорожных сооружений на них и о мерах поддержания дорог в чистоте и порядке».

«Какие только нормативные акты не принимались в разное время на территории Псковской области. Некоторые из них могут показаться странными. И даже очень странными. Какой разумный человек будет жечь, к примеру, костры на деревянном мосту. Или останавливаться на ночлег на проезжей части дороги, чтобы его раздавили колесами проходящие ночью машины. Но, оказывается, и такие предупреждения бывали», - оценили документ архивисты.

Обязательное постановление за №14 было утверждено исполнительным комитетом Псковского района и размещено 8 декабря 1931 года в приложении к газете «Псковский колхозник». Документ так и называется «Об охране гужевых дорог и дорожных сооружений на них и о мерах поддержания дорог в чистоте и порядке».

Пункт 13 в перечне запретов гласит: запрещается «разводить огонь на мостах, под мостами, в расстоянии не ближе 100 метров от мостов, равно курить на мостах, а также устраивать на мостах разного рода сборища и делать на дорогах остановки на ночлег». Нарушителей ждал штраф в 25 рублей или принудительные работы до двух недель.