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Общество

В России вырос спрос на кнопочные телефоны

23.07.2021 08:18|ПсковКомментариев: 2

Продажи кнопочных телефонов в России в первом полугодии неожиданно выросли, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ритейлеров, хотя в последние годы стабильно снижались. Простые дешевые аппараты во время пандемии оказались востребованными среди удаленных работников — они заменяют ими стационарные устройства, поясняют эксперты. Кроме того, участники рынка говорят об усилении бдительности граждан в отношении кибермошенников и утечек данных. Однако поставки таких телефонов сокращаются на фоне проблем с логистикой и роста цен на компоненты. По этой же причине существенно увеличивается стоимость самих устройств.

В первом полугодии в России продали 3,1 млн кнопочных телефонов, это на 6,7% больше, чем за тот же период 2020 года,  рассказали в «Связном». В денежном выражении продажи выросли еще больше — на 18,8%, до 4,5 млрд рублей. Средняя цена устройства увеличилась на 11%, до 1,45 тысячи рублей. По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо», во втором квартале рост продаж кнопочных телефонов составил 26% в штуках и 35% в деньгах.

Рост потребительского спроса на кнопочные телефоны в первом полугодии на 44% год к году зафиксировали также аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru. В пятерке наиболее популярных производителей, по данным ритейлеров, Nokia, Philips, teXet, Itel и BQ mobile.

На протяжении последних лет рынок кнопочных телефонов падал на 5–10% в год, отметил руководитель направления «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Вадим Таланюк. «Во втором квартале начинается дачный сезон, растет количество трудовых мигрантов — это одни из ключевых факторов спроса для рынка кнопочных телефонов»,— полагает топ-менеджер.

Кнопочные девайсы пользуются спросом как дополнительное устройство для связи, а также первое устройство для детей или пожилых людей, которые переходят с городских телефонов на мобильные, объяснили в «М.Видео-Эльдорадо».

Востребованность телефонов также выросла в пандемию, добавляют в компании, «удаленные сотрудники заменяют ими стационарные устройства». Влияние также оказывает возросшее число работников сферы услуг, которым требуется недорогое средство связи, добавили в «М.Видео».

В Price.ru возросший спрос на кнопочные телефоны связывают с тем, что подобные устройства не могут так же легко, как смартфоны, собирать персональные данные своих владельцев и делиться ими. «Россияне стали внимательнее относиться к данным в связи с усилением разного рода мошенничеств и кражей данных»,— добавили в компании.

По словам гендиректора «МегаФон Ритейла» Андрея Левыкина, кнопочные телефоны покупают также сотрудники закрытых предприятий, где использование смартфона запрещено. Продажи таких устройств в сети «МегаФона» выросли на 4% в штуках и на 21% в деньгах по итогам первого полугодия.

Спрос на простые гаджеты заметили и в МТС: по сравнению с январем—июнем 2020 года рынок фичефонов увеличился на 9,4% в натуральном выражении и на 22% — в денежном. В «Вымпелкоме» не заметили значительного роста продаж кнопочных телефонов, «на них всегда есть устойчивый спрос».

Общий импорт кнопочных телефонов в России снизился с 3 млн штук в первых кварталах 2017–2020 годов до 2,2 млн штук в первом квартале 2021 года, рассказал руководитель аналитического центра холдинга GS Group Александр Сурков.

Причиной этого, по его оценке, стали сбои в логистике, снижение потока в офлайн-магазины, отток мигрантов и даже рост спроса на «умные часы» для детей, которые заменили им кнопочные мобильники.

«Влияет и рост проникновения продвинутых смартфонов»,— добавляет эксперт. Их продажи, по данным МТС, с января по июнь составили рекордные 303 млрд рублей, что на 35% больше результатов прошлого года за аналогичный период. Всего за этот период в России было продано 12,8 млн смартфонов.

По итогам 2021 года импорт кнопочных мобильников упадет еще больше — до 7–8 млн штук, что на четверть меньше, чем годом ранее, прогнозирует Александр Сурков. Дефицит в этом году связан с ростом цен на компоненты и их нехваткой, а также удорожанием перевозок, говорит гендиректор BQ Владимир Пузанов. В Nokia, teXet, Digma, Itel не ответили на запрос.

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, проблемы с поставками кнопочных телефонов начались еще в 2020 году. При этом спрос на такие устройства, по его словам, никуда не делся, и возник небольшой дефицит. В итоге, по оценке эксперта, цена на кнопочные телефоны за год выросла в среднем на 20%, а в некоторых случаях рост составил до 30%.

Теги: #мобильная связь #продажа #телефон #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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