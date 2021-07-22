Общество

Более 500 военнослужащих совершили практическое десантирование в Псковской области

Более 550 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск провели практическое десантирование из самолетов ИЛ-76МД на парашютах Д-10 с высоты 600 метров на площадку приземления «Кислово» в Псковской области 22 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в 76-ой дивизии.

После приземления военнослужащие регистрировались на точке сбора на площадке приземления и приступали ко второму этапу проведения занятий – преодолению дистанции 1 км на время - в рамках сдачи первого норматива по парашютному спорту в личном зачете.

В соответствии с условиям выполнения контрольного упражнения каждый десантник должен был сориентироваться в воздухе, найти точку, где регистрируется парашютист, а после приземления максимально быстро убрать парашют в сумку, отметиться на пункте регистрации и преодолеть предусмотренную дистанцию.

Преодоление трассы за 13 минут соответствовало 1-му разряду, 14 минут – 2-му разряду и 16 минут 3-му разряду по парашютному спорту.