Елена Полонская: Псков развивается благодаря труду неравнодушных жителей

Глава Пскова Елена Полонская поздравила жителей областного центра с Днем города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«Дорогие псковичи, от всей души поздравляю вас с Днем города! Мы живем в замечательном городе и по праву гордимся его историей, современными достижениями, верим в его большое будущее. На протяжении всей своей многовековой истории Псков не раз становился центром ведения крупных боевых действий, за что удостоен звания "Город воинской славы". Сегодня Псков стремительно растет и развивается благодаря труду неравнодушных жителей», - сказала она.