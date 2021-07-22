Общество

Память защитников города почтили в Пскове 23 июля

Торжественное возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата состоялось сегодня, 23 июля, в день 77-летия освобождения Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В памятном мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель регионального парламента Александр Котов, глава Пскова Елена Полонская, глава администрации города Александр Братчиков, представители силовых структур и жители города. Началось оно с молебна о жертвах войны. Представитель епархии передал жителям города поздравления с днем освобождения Пскова от митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Собравшиеся почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.