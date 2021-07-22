Общество

Ушел из жизни член ТИК Пскова Владимир Панькив

Ушел из жизни Владимир Панькив — член территориальной избирательной комиссии города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Владимир Панькив работал в избирательной системе Псковской области с 1989 года. Более 14 лет был председателем территориальной избирательной комиссии города Пскова.

«Он внес большой вклад в становление и совершенствование избирательной системы Российской Федерации и Псковской области. Благодаря своему опыту, знаниям, высоким морально-этическим принципам Владимир Илькович пользовался у коллег и горожан заслуженным авторитетом и уважением. Он был мудрым, добрым человеком, верным товарищем, внимательным к людям, строгим к себе. Светлая память о нем останется в наших сердцах на многие годы», - говорится в сообщении облизбиркома.