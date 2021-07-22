Общество

Александр Котов псковичам: Давайте любить, беречь и развивать наш город!

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Пскова с Днем города.

«Сердечно поздравляю вас с Днем города и 77-й годовщиной освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков! У каждого города, как и у человека, есть свой характер. Псков с давних времен стоит на страже российской государственности и духовных устоев и при этом всегда открыт к культурному и торговому обмену с соседями, сохранил в себе достоинство, мудрость и опыт многих поколений. Мы с вами живем в по-настоящему удивительном месте, хотя в повседневной суете и привычном взгляде на город не всегда воспринимаем его истинную ценность. День города дает возможность словно заново увидеть красоту и величие Пскова, почувствовать энергетику его улиц и древних храмов, осознать ту важную роль, которую псковская земля играла и играет в истории России», - отметил Александр Котов.

Председатель областного Собрания подчеркнул, что сейчас задача состоит в том, чтобы сохранять наследие предков, а современную инфраструктуру Пскова сделать комфортной и удобной для горожан.

«В городе преображаются площади, парки и скверы, ремонтируются дороги и мосты, строятся новые жилые микрорайоны, создаются креативные общественные пространства. Нам есть чем гордиться. Давайте любить, беречь и развивать наш город! С днем рождения, Псков!» - добавил Александр Котов.