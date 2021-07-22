Общество

Псковские железнодорожники наказаны за недостоверную экологическую информацию

Псковская транспортная прокуратура установила нарушения в деятельности вагонного участка «Псков» – структурного подразделения Северо-Западного филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что предприятие представило в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора недостоверные сведения в декларации о воздействии на окружающую среду. В этой связи транспортная прокуратура внесла представление начальнику Вагонного участка Псков и вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации)

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, один сотрудник - к административной - ему назначен штраф в размере 3 тысяч рублей.