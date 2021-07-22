Общество

Руководитель следственного управления региона принял участие траурном мероприятии в Пскове

Руководитель следственного управления СК РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня принял участие в траурном мероприятии, посвященном 77-ой годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Церемониал прошел у Могилы Неизвестного солдата. Память погибших в годы Великой Отечественной войны воинов и мирных жителей почтили минутой молчания представители областной и городской власти, территориальных управлений федеральных органов власти и общественных объединений, жители и гости города.

Заупокойную литию в память обо всех, кто отдал жизнь за Псковскую землю и Россию, отслужили священники воинского храма святого князя Александра Невского. В завершение церемониала участники возложили к Вечному огню гирлянду Славы и цветы.

9 июля 1941 года в Псков вошли немецко-фашистские войска, четыре года продолжалась оккупация. 23 июля 1944 года войска 3-го Прибалтийского фронта под командованием генерал-полковника И .И. Масленникова штурмом овладели городом. Вечером этого же дня в Москве двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий был дан салют. В ознаменование одержанной победы 128-й и 376-й стрелковым дивизиям, 52-му отдельному гвардейскому тяжелому пушечному артиллерийскому краснознаменному дивизиону, 631-му армейскому зенитному артиллерийскому полку, 122-му армейскому минометному полку, 38-му отдельному моторизованному понтонно-мостовому батальону и 85-му отдельному полку связи присвоены наименования «Псковских».

За время оккупации захватчики уничтожили все промышленные предприятия, взорвали мосты и дороги. По воспоминаниям очевидцев, Псков просматривался насквозь от железнодорожного вокзала до Кремля: уцелевших зданий почти не осталось. Пострадали памятники архитектуры, из трех тысяч жилых домов сохранилось около 15%. Но самой большой потерей была гибель людей. До войны на территории Псковской области проживало около 1,5 млн человек, в конце 1944 года – только 0,5 млн. После освобождения Пскова в городе осталось всего 143 человека.

1 ноября 1945 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР Псков был включен в число 15 старейших городов страны, подлежавших первоочередному восстановлению.