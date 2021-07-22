Общество

Публичные слушания о передаче псковских бань в концессию состоятся 27 июля

Публичные слушания о передаче муниципальных бань в Пскове в концессию состоятся 27 июля. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 23 июля.

«По окончании срока подачи заявок, 6 апреля, направили документы в Псковскую городскую Думу. Она назначила публичные слушания, насколько я знаю, на 27 июля 2021 года. Будут высказаны какие-то предложения», - отметил он.

Затем, продолжил Павел Волков, решение о передачи бань в концессию будут принимать депутаты. «Дальше будут голосовать депутаты: они дают согласие на заключение или незаключение. Мы находимся в финальной стадии, депутаты должны сказать свое слово», - добавил заместитель главы администрации Пскова.