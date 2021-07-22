Общество

Публичные слушания о передаче псковских бань перенесли в ГКЦ

Публичные слушания по вопросу о заключении концессионного соглашения о реконструкции зданий бань, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков», переносятся в Городской культурный центр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Изначально слушания планировали проводить в здании Псковской городской Думы, но из-за большого количества заявок на участие в них, организаторы выбрали новым местом проведения мероприятия Городской культурный центр.

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Напомним, в целях привлечения инвестиций, обеспечения эффективного использования имущества администрация города предложила передать муниципальное имущество в частные руки. Последствия такой передачи и нюансы предполагаемой сделки рассмотрят на слушаниях.

Мероприятие состоится 27 июля в 18:00. Посетить его и высказать свое мнение могут все желающие.