Ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней ввели в Бежаницком районе. Соответствующий указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.
На территории района выявили инфицированный объект. Он находится в охотничьих угодьях ООО «Межхозяйственный Лесхоз «Бежаницкий», вблизи деревни Аполье.
Ограничительные мероприятия по АЧС в Псковской области уже действуют также в Дедовичском, Дновском, Порховском, Псковском, Стругокрасненском районах и в городе Пскове.