Общество

Карантин по африканской чуме свиней ввели в Бежаницком районе

Ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней ввели в Бежаницком районе. Соответствующий указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.

На территории района выявили инфицированный объект. Он находится в охотничьих угодьях ООО «Межхозяйственный Лесхоз «Бежаницкий», вблизи деревни Аполье.

Ограничительные мероприятия по АЧС в Псковской области уже действуют также в Дедовичском, Дновском, Порховском, Псковском, Стругокрасненском районах и в городе Пскове.