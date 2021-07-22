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Общество

В ПФР ответили на вопросы псковичей о пенсии по потере кормильца

23.07.2021 19:45|ПсковКомментариев: 0

Более 5,2 тысячи студентов Псковской области, очно обучающихся в образовательных учреждениях, получают пенсии по случаю потери кормильца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

«Те, кто получает страховую или социальную пенсию по случаю потери кормильца, имеют право на выплату установленной пенсии и после совершеннолетия при условии очного обучения в образовательном учреждении. Пенсия по случаю потери кормильца выплачивается в течение всего периода обучения, но не дольше достижения студентом возраста 23 лет», - рассказали  в пресс-службе.

Для продолжения выплаты пенсии по случаю потери кормильца после 18-летия, получателю пенсии необходимо предоставить в пенсионный фонд справку из образовательного учреждения о форме и сроке обучения. При этом образовательное учреждение может также находиться за пределами территории России.

Факт трудоустройства студента после установления пенсии не является основанием для прекращения или приостановления выплаты пенсии по случаю потери кормильца. В случае трудоустройства студента очной формы обучения, получающего страховую пенсию по случаю потери кормильца, выплата пенсии будет осуществляться без учета индексации. При этом лицам, получающим социальную пенсию по случаю потери кормильца выплата пенсии в период осуществления работы или иной деятельности будет осуществляться  в полном объеме, без каких-либо ограничений, отметили в ПФР.

Если к пенсии обучающегося лица, получающего пенсию по случаю потери кормильца, установлена региональная социальная доплата, то в период осуществления работы или иной деятельности, РСД не выплачивается, добавили в пенсионном фонде.

Теги: #пфр #выплаты #пенсия
Источник: Псковская Лента Новостей
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