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Общество

Заслуженных псковичей чествовали в Городском культурном центре

23.07.2021 18:44|ПсковКомментариев: 0

Торжественное мероприятие, посвященное Дню города, состоялось в Пскове сегодня, 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась глава Пскова Елена Полонская. Она напомнила, что доброй традицией стало чествовать псковичей, которые достигли больших успехов в совершенно разных сферах деятельности. При этом уже второй год подряд в выборе самых достойных наград псковичей активно участвуют не только депутаты, но и все остальные жители города.

Присоединился к поздравлениям депутат Государственной Думы Александр Козловский. Он напомнил, что первая запись о Пскове появилась в летописи 1118 лет назад. «Здесь началась Россия, защищали ценой своей жизни Родину наши воины, и мы продолжаем чтить память о них. Каждый пскович прославляет своим трудом прекрасный город Псков. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям», - пожелал он жителям города.

В продолжение мероприятия глава администрации города Пскова Александр Братчиков поблагодарил всех жителей за оптимизм в это непростое время ограничений. «Хочу поблагодарить врачей за их преданность профессии, предпринимателей, которые в тяжелых условиях не сдаются и продолжают работать на благо нашего города. Хочу поблагодарить ветеранов за то, что они сохранили и передали нам город таким, какой он есть. Отдельно хочу отметить молодое поколение, в частности волонтеров», - добавил глава городской администрации и пригласил всех на праздничный салют.

В ходе торжественной церемонии медали «За заслуги перед Псковом» вручили председателю комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Александру Гаврилову, настоятелю храма святителя Николая Чудотворца в Любятово Владимиру Попову, генеральному директору «Псковского хлебокомбината» Виктору Почернину, воспитателю детского сада №25 Елене Никитиной, врачу ультразвуковой диагностики Галине Федоровой.

Руководителю швейной фабрики «Славянка» Елене Косенковой вручили свидетельство о внесении ее имени в «Книгу Почета города Пскова».

Также благодарственные письма вручили руководителям предприятий, общественных организаций, предпринимателям, спортсменам и представителям диаспор.

Звания «Почетный гражданин Пскова» в этом году удостоили председателя общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских лагерей» Раису Кузину.

Подарком для всех участников торжественной церемонии стало выступление городских творческих коллективов, добавили в пресс-службе.

Теги: #администрация Пскова #псков #День города
Источник: Псковская Лента Новостей
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