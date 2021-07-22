Общество

Детский фонд призывает псковичей помочь собрать в школу нуждающихся детей

Псковское областное отделение Российского детского фонда запускает ежегодную благотворительную акцию «Здравствуй, школа!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда, акция направлена на обеспечение детей из социальных учреждений, малообеспеченных, неполных семей и семей с детьми, имеющими проблемы со здоровьем, Псковской области школьными принадлежностями и рюкзаками к началу нового учебного года.

«В разных уголках нашей области проживают семьи, которым особенно сложно собрать школьника к новому учебному году из-за низких заработков или отсутствия работы в деревнях, - отметили в пресс-службе. - Несмотря на это дети всегда с трепетом ждут нового учебного года, встречу с друзьями и учителями. А для первоклашек это особое событие, которое не должно быть омрачено взрослыми проблемами».

Детский фонд уже 33-ий год подряд запускает подобную акцию и призывает неравнодушных и отзывчивых псковичей помочь собрать нуждающихся детей в колу. На средства благотворителей уже закуплено более 150 рюкзаков и пеналов. «Но этого крайне мало, ведь, чтобы помочь ребятам из самых нуждающихся семей, необходимо собрать не менее 750 школьных наборов. В настоящее время средств для закупки канцелярских товаров и большего количества рюкзаков совершенно не хватает», - сообщили в фонде.

Помочь собрать детей в школу может каждый. Для этого нужно:

1) Принести рюкзак, канцелярские принадлежности, сладости или игрушки по адресу: улица Яная Фабрициуса, д. 2А, к.15 (по будням с 9.00 до 18.00).

2) Перечислить пожертвование через кнопку «Помочь» на сайте фонда.

3) Сделать банковский перевод по нашим реквизитам с пометкой «Благотворительное пожертвование на подготовку нуждающихся детей к школе. НДС – нет»:

Р/с 40703810600000000141

Филиал «ЭКСИ-Банк» (АО) Псковский, г. Псков

БИК 045805722

ИНН 6027006057

4) Сделать перевод в приложении «Сбербанк.Онлайн», введя ИНН детского фонда: 6027006057.

«Присоединяясь к акции, каждый становится частью большого доброго дела и помогает детям в трудной жизненной ситуации сделать первые уверенные шаги в учебе», - добавили в фонде.