Общество

Андрей Турчак: Псков стремительно развивается и становится уютнее

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в социальной сети «ВКонтакте» поздравил жителей Пскова с Днем города.

«Дорогие псковичи! Поздравляю вас и наш любимый Псков с Днем города! Веками Псков был форпостом русских земель, непреодолимой преградой для захватчиков и спасителем государства. Псков был и остается крупным духовным центром с уникальным культурным наследием. И во все времена в нашем городе жили и живут талантливые, добросердечные и сильные духом люди с особым псковским характером – они славятся стойкостью, умением биться до конца и никогда не сдаваться. Вы – и есть залог благополучия и процветания Пскова», - отметил он.

Андрей Турчак подчеркнул, что благодаря ежедневному труду жителей города, их любви к родной земле и вниманию руководства города и области Псков стремительно развивается и становится уютнее и комфортнее из года в год. «Строятся новые школы, детские сады, люди чувствуют уверенность в завтрашнем дне! Псковичи проявляют активную гражданскую позицию в вопросах благоустройства родного города, в формировании комфортной городской среды, в развитии социальной и экономической сфер!» - заметил он.

«Друзья! Пусть в каждой семье, в каждом доме всегда будет тепло и уютно. Желаю вам здоровья, крепости сил душевных и физических! Мира и благополучия вам и вашим близким! С днем рождения, любимый Псков!» - добавил Андрей Турчак.