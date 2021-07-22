Михаил Ведерников: 77 лет назад Пскову была подарена новая жизнь

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте рассказал об освобождении Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

«Сегодня 77 лет со дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Пскову была подарена новая жизнь, когда в результате тяжелых боев Советская Армия вернула его из многолетней оккупации. В тот день были спасены жители города, сбылись мечты и надежды всех псковичей – на фронте, в партизанских отрядах, в подполье, в тылу. Сегодня, отмечая 1118-летие Пскова, мы с благодарностью вспоминаем трудовой и военный подвиг каждого, кто бился за эту землю и способствовал ее процветанию», - отметил он.