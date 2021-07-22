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День святой княгини Ольги отметят в Пскове

В субботу, 24 июля, отмечается День святой равноапостольной Ольги - великой княгини российской, основательницы и покровительницы Пскова.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в этот день в храмах пройдут торжественные богослужения. Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит божественную литургию в Троицком соборе. Начало богослужения – в 10.00.

24-25 июля в Псковской области пройдет второй этап фестиваля колокольного звона. Он приурочен ко дню памяти Святой равноапостольной княгини Ольги. В рамках мероприятия область посетят звонари из Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии. У псковичей будет возможность услышать колокольные звоны не только в областном центре, а также в Изборске, Печорах и на родине святой равноапостольной княгини Ольги — в Выбутах.

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В память о княгине в регионе пройдут и другие мероприятия.

Святая равноапостольная великая княгиня Ольга, в святом крещении Елена, происходила из рода Гостомысла, по совету которого призваны были варяги княжить в Новгороде. Родилась в Псковской земле, в селе Выбуты, в языческой семье из династии князей Изборских. В 903 году она стала супругой великого князя Киевского Игоря. После его убийства в 945 году восставшими древлянами не пожелавшая выйти замуж вдова возложила на себя бремя государственного служения при трехлетнем сыне Святославе.

Великая княгиня вошла в историю как великая созидательница государственной жизни и культуры Киевской Руси. В 954 году княгиня Ольга с целью религиозного паломничества и дипломатической миссии отправилась в Царьград, где с почетом была принята императором Константином VII Багрянородным. Ее поразило величие христианских храмов и собранных в них святынь. Таинство крещения над нею совершил Патриарх Константинопольский Феофилакт, а восприемником стал сам император. Имя русской княгине наречено было в честь святой царицы Елены, обретшей Крест Господень. Патриарх благословил новокрещенную княгиню крестом, вырезанным из цельного куска Животворящего древа Господня с надписью: «Обновися Русская земля Святым Крестом, его же приняла Ольга, благоверная княгиня».

По возвращении из Византии Ольга ревностно несла христианское благовестие язычникам, стала воздвигать первые христианские храмы: во имя святого Николая над могилой первого киевского князя-христианина Аскольда и Святой Софии в Киеве над могилой князя Дира, храм Благовещения в Витебске, храм во имя Святой и Живоначальной Троицы в Пскове, место для которого, по свидетельству летописца, было ей указано свыше «Лучем Трисиятельного Божества» — на берегу реки Великой она увидела сходящие с неба «три пресветлых луча». Преставилась святая княгиня Ольга в 969 году, завещав открыто совершить погребение ее по-христиански. Ее нетленные мощи покоились в десятинной церкви в Киеве.