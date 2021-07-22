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Общество

Россиянам без прививок назвали условие отстранения от работы без зарплаты

24.07.2021 10:46|ПсковКомментариев: 4

Минтруд назвал россиянам, не сделавшим прививки от коронавируса, условие отстранения от работы без сохранения зарплаты. Рекомендации Минтруда России и Роспотребнадзора опубликованы на сайте ведомства.

В тексте сказано, что отстранить приказом без сохранения заработной платы следует в случае, если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса. К работникам, у которых есть медицинские противопоказания, это не относится.

Как отмечает «Лента.ру», основание для отстранения — абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В тексте сказано, что если в регионе вводят вакцинацию по эпидпоказаниям, работодатель также должен издать приказ об организации прививок и ознакомить с ним сотрудников под роспись. При этом работодателям запретили разглашать данные о прохождении вакцинации сотрудниками без их согласия.

Непривитым сотрудникам можно работать дистанционно, если позволяет специфика работы. Отмечается, что работодатель вправе по собственной инициативе или по инициативе работника предложить ему перейти на удаленный формат работы. Однако таким правом рекомендуется пользоваться только в том случае, если у сотрудника есть противопоказание к вакцинации. Тем сотрудникам, кто решил вакцинироваться от COVID-19, рекомендуется предоставить дополнительный выходной. При этом по своему усмотрению работодатель может предоставить его как дополнительный оплачиваемый день отдыха с сохранением заработной платы или присоединить его к следующему отпуску.

Источник: Псковская Лента Новостей
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