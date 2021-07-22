Общество

Александр Котов поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Работников торговли с профессиональным праздником поздравил спикер регионального парламента Александр Котов.

«Уважаемые работники и ветераны торговли Псковской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника торговли!

Вы являетесь представителями одного из самых востребованных и значимых секторов экономики – торговля занимает лидерские позиции как по количеству занятых в ней работников, так и по охвату людей, пользующихся торговыми услугами – и именно от вашего ответственного отношения к своей работе и уважения к клиентам зависит восприятие всей отрасли в целом.

Важность развития торговли неоспорима – это стимул для экономического роста, внедрения инноваций, повышения уровня жизни и повседневного комфорта граждан. Сегодня в сфере торговли происходят кардинальные изменения, связанные с появлением цифровых технологий и применением современных форматов взаимодействия с покупателями. Внедряемые новшества способствуют повышению качества обслуживания, увеличению доступности товаров и расширению их ассортимента.

От всей души желаю работникам торговли региона профессиональных достижений, здоровья и семейного благополучия! Спасибо за ваш нелёгкий и очень нужный людям труд!» - говорится в тексте поздравления.