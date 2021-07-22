Общество

Празднование Дня города в Пскове прошло без нарушений общественного порядка

В пятницу в Пскове прошли праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 1118-летию со дня первого упоминания города в летописи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Росгвардии, сотрудники Управления по Псковской области приняли участие в обеспечении общественного порядка и безопасности во время праздничных мероприятий.

«В результате слаженной работы правоохранителей нарушений общественного порядка не допущено», - отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.