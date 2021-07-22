Общество

122 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

Количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Псковской области за сутки возросло на 122 человека. По официальным данным, за все время пандемии в регионе заболел 42931 человек. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Выздоровел за сутки 101 человек.

Как сообщалось ранее, количество жертв возросло на три человека (общее количество умерших составляет 538 человек).

Очаг на Порховском маслосырзаводе снят с контроля Роспотребнадзора. В Псковской области остается активной одна вспышка заболевания.