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Михаил Ведерников: Будем молиться, чтобы святая Ольга оставалась защитницей и покровительницей Пскова

24 июля – день памяти святой равноапостольной княгини Ольги и День Ангела для всех, кто носит это прекрасное имя. Об этом в субботу в своем инстаграм-аккаунте пишет губернатор Михаил Ведерников.

«Княгиня Ольга одна из самых узнаваемых и сильных фигур отечественной истории. Она родилась в простой семье из псковской деревни Выбуты, а стала первым православным правителем Руси, первой женщиной на русском престоле», - напоминает глава региона.

Михаил Ведерников называет княгиню Ольгу «предвестницей христианства на нашей земле, защитницей Руси, любящей женой и матерью» и признается, что она до сих пор поражает масштабом своей личности.

«Будем молиться, чтобы святая Ольга и дальше оставалась верной защитницей и покровительницей Пскова», - заключил губернатор.