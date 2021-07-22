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Общество

Минздрав назвал противопоказания для вакцинации «ЭпиВакКороной»

24.07.2021 14:25|ПсковКомментариев: 0

Вакцинация от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным в центре «Вектор», противопоказана людям, имеющим тяжелые формы аллергии, злокачественные опухоли и первичный иммунодефицит, говорится в обновленных рекомендациях Минздрава России о вакцинации взрослых от COVID-19 (pdf).

Также вакцинироваться этим препаратом нельзя при гиперчувствительности к компонентам препарата, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, хронических заболеваниях в стадии обострения, во время беременности и грудного вскармливания, а также в возрасте до 18 лет (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности препарата для этой возрастной категории).

В то же время в рекомендациях говорится, что применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» рекомендуется для всех онкопациентов, завершивших лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания. Онкопациентам, получающим лечение с потенциальной гематологической токсичностью, рекомендуется делать прививки по меньшей мере за две недели до начала такого лечения, интервала между курсами, начала или завершения лучевой терапии.

Как отмечает «Коммерсант», постоянный медотвод от вакцинации против коронавируса выдается при гиперчувствительности к компонентам вакцины, тяжелых аллергических реакциях и в период грудного вскармливания, а временный — при острых заболеваниях и обострении хронических болезней.

Источник: Псковская Лента Новостей
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