Общество

Росстат перенес Всероссийскую перепись населения

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. До этого перепись планировалось провести с 1 по 31 октября, сообщили в Росстате. Новые сроки прописаны в проекте постановления правительства, подготовленного Минэкономразвития. При этом в службе не уточнили, в связи с чем сдвигаются даты.

«Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала регионов к проведению переписи, для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования»,— добавили в Росстате (цитата по «Интерфаксу»).

Как отмечает «Коммерсант», в мае в ходе совещания по реализации положений президентского послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин одобрил предложение о проведении переписи не в сентябре, а в октябре 2021 года из-за сентябрьских выборов в Госдуму. Тогда секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратил внимание на то, что в августе избирательная кампания в Госдуму совпадает с проведением Всероссийской переписи населения, в связи с чем он предложил провести перепись в октябре.