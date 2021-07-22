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Общество

Псковичей призывают не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами

24.07.2021 17:25|ПсковКомментариев: 0

УМВД России по Псковской области обратилось к жителям региона с настоятельным требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и свободным выходом на балкон. Соответствующая публикация размещена сегодня на сайте ведомства. 

«Недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых нередко приводит к трагическим последствиям., - говорится в сообщении. - Так, несмотря на разъяснительную работу, широко проводимую полицией и представителями других заинтересованных ведомств среди населения, по-прежнему отмечаются случаи выпадения детей из окон жилищ. К сожалению, с такими фактами приходится сталкиваться и в Псковской области.

Как правило, подобные несчастья происходят при отсутствии должного контроля со стороны взрослых. Зачастую, малолетние члены семьи из любопытства самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки стоящие рядом с окном предметы, опираются на противомоскитную сетку и падают вниз на улицу вместе с ней.

Уважаемые родители! УМВД России по Псковской области вновь обращается к вам с настоятельным требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и свободным выходом на балкон даже ненадолго, поскольку это может привести к печальным последствиям. Подобная опасность особенно актуальна сейчас - в жаркие летние дни.

Для того, чтобы этого избежать, необходимо придерживаться следующих простых правил:

- никогда не оставляйте своих маленьких подопечных без присмотра;

- не рассчитывайте на антимоскитные сетки, поскольку они не предназначены для защиты от падений;

- постарайтесь не ставить мебель рядом с окнами, чтобы исключить для ребенка возможность залезть на подоконник;

- регулярно проверяйте фурнитуру окон и сами рамы на прочность, чтобы исключить возможность самопроизвольного или слишком легкого открывания;

- установите на окна специальные устройства (ограничители, блокираторы, фиксаторы и т.д.), которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно;

- не допускайте, чтобы дети одни играли возле открытых окон.

Не забывайте об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению своих детей. Помните, что только бдительное и внимательное отношение к детям со стороны взрослых поможет избежать серьезных неприятностей!»

Источник: Псковская Лента Новостей
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