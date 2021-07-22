Общество

МЧС призвало псковичей беречь лес от огня

Главное управление МЧС России по Псковской области призвало жителей региона соблюдать меры предосторожности в лесах и ответственно относиться к пожарной безопасности людей и живой природы. Соответствующая публикация размещена на сайте ведомства в субботу, 24 июля.

«Каждый год в результате природных пожаров в России исчезают тысячи гектаров леса. Гибнет огромное количество животных, птиц, порой погибают люди. Огонь, особенно в ветреную погоду, может перекинуться на населенные пункты, причинив огромный материальный ущерб. И зачастую причиной пожара является не стихийное бедствие, а человеческая небрежность, граничащая с преступлением.

Причины возникновения лесных пожаров напрямую связаны с действием человека: брошенные на сухой мох или траву и непотушенные сигареты или горящие спички, оставленные стеклянные бутылки, преломляющие лучи солнечного света, искры из глушителя транспортного средства, сжигание старой травы, мусора вблизи леса.

Напоминаем, что с введением на территории области с 10 июля текущего года особого противопожарного режима, устанавливается перечень дополнительных требований пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ на территориях поселений и городских округов, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, предприятий, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах.

Устанавливается запрет на посещение гражданами лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах).

В связи с этим, мы еще раз обращаемся ко всем жителям и гостям Псковской области: соблюдение элементарных мер предосторожности и ответственное отношение к пожарной безопасности людей и живой природы поможет избежать возникновения опасных ситуаций, нанесения значительного материального ущерба, урона окружающей среде, а также человеческих жертв!

Будьте предельно осторожны с источниками открытого огня! Помните, что огонь – это стихия, к которой стоит относиться серьезно: из самого малого загорания достаточно легко может развиться большой пожар, с которым справиться будет трудно.

Не нарушайте требования пожарной безопасности!» - призвали сотрудники МЧС.