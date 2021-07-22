Общество

Работа по предупреждению пожаров продолжается в Псковской области

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам проведен профилактический рейд в городе Пустошка.

«В ходе профилактического рейда до граждан доведены новые требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации в части порядка приготовления пищи с использованием открытого огня, необходимости уборки территории домовладений от сухой травы и горючего мусора, а также о недопустимости выжигания сухой травянистой растительности и правил пожарной безопасности в лесах, - сообщили в МЧС. - Среди населения распространены листовки и памятки на противопожарную тематику и о мерах административной ответственности за нарушение данных правил. До жителей довели обстановку с пожарами на территории Пустошкинского района и Псковской области, а также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и порядок действий в случае возникновения пожаров».