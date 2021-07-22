Общество

Елена Полонская: Слава о русских моряках гремит далеко за рубежами нашей Родины

С Днем Военно-морского флота России поздравила ветеранов, защитников морских рубежей глава Пскова Елена Полонская. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«Слава о русских моряках гремит далеко за рубежами нашей Родины. Несгибаемый характер, закаленный в походах, титаническая выносливость моряков, мужество, верность присяге и Отечеству - те качества, которые присущи каждому военнослужащему Российского флота», - сказала Елена Полонская.

Для Пскова, как для Города воинской славы, почетно, что его жители служат Родине не только в сухопутных подразделениях, но и защищают морские рубежи страны, отметила она.

«Спасибо вам за нелегкую службу на флоте, за вклад в обеспечение безопасности страны! Желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия в семьях!» - заключила глава Пскова.