Общество

Отменяется вакцинация от коронавируса на стоянке «Леруа Мерлен» в Пскове

Вакцинация от коронавируса в понедельник, 26 июля, на территории стоянки «Леруа Мерлен» проводиться не будет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской поликлинике.

Тем, кто получил первый компонент вакцины в ФАПе, для проведения второй прививки через 21 день рекомендуют обращаться в поликлинику №1 по адресу: Псков, улица Кузнецкая, 19.

После проведения технической подготовки ФАП будет располагаться на Запсковье. График работы и место стоянки станут известны позже, по мере готовности.

Справки можно получить по телефону «горячей линии» 299-028.