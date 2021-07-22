Общество

Мозаику-триколор в виде флага РФ предлагают собрать псковичам

Жителям Псковской области предлагают создать триколор своими руками и присоединиться к всероссийскому онлайн-флешмобу «Цвета российского флага». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Музее Победы, который стал организатором акции, приуроченной к Дню российского флага.

22 августа на сайте Музея Победы появится масштабная мозаика, созданная из фотографий российских триколоров, выполненных интернет-пользователями со всей страны.

Присоединиться к созданию патриотической онлайн-мозаики могут все желающие. Для этого необходимо до 19 августа загрузить фотографию российского флага на сайт музея.

Организаторы призывают проявить творческий подход и сделать символический триколор своими руками: нарисовать, изготовить коллаж, вышить или даже испечь торт. «Составить красочную композицию можно из цветов, воздушных шаров, красок, цветной бумаги, страз, пряжи - простор для фантазии не ограничен!» - отметили организаторы флешмоба и добавили, что самые креативные снимки станут частью онлайн-выставки на официальном сайте Музея Победы.

Подробнее об акции «Цвета российского флага» можно узнать на сайте Музея Победы.