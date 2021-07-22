Общество

Депутаты Госдумы предлагают вернуть в паспорт графу «национальность»

Вернуть в российский паспорт графу «национальность» предложил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Гильмутдинов отметил, что вопрос спорный, но эта мера может быть полезна отдельным категориям граждан. «Мы неоднократно эту тему в комитете обсуждали. Сходу решения нет. Есть те, кто за. Например, ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. У них есть определённые преференции, предусмотренные законодательством, для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности. Но сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть. Но нужно обсуждать, однозначного ответа нет», - сказала он.

Гильмутдинов также привёл аргументы в пользу новой графы: «Кто-то говорит: зачем это нужно? Что это позволит решать? Тем более что со временем и паспорт в бумажном виде теряет свою значимость, будут электронные документы. Еще раз говорю: если человек хочет обозначить таким образом свою принадлежность к тому или иному этносу, наверное, на примере вкладыша с ФИО на татарском можно, это некая связь, в том числе с предками. А вот какие категории – это малочисленные народы, которые постоянно должны доказывать свою принадлежность к ним. Но возможность такую можно предусмотреть для тех граждан, у кого есть определенные преференции».

Ранее депутат Виталий Милонов также предложил Минюсту вернуть графу «национальность» в паспорт. В СССР указание национальности в паспорте и других документах носило обязательный характер. Национальность гражданина записывалась в эту графу на основании национальности родителей (или одного из них).