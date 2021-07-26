Общество

В России почти вдвое снизилась заболеваемость ВИЧ

Заболеваемость ВИЧ в России из расчета на 100 тысяч населения снизилась с 2015 года почти в 2 раза, в 2020 году она составила 35,8, следует из данных статистического сборника Минздрава России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на 100 000 населения: 2015 год – 68,5, 2020 год – 35,8», - говорится в сборнике.

Всего в 2020 году диагноз ВИЧ впервые поставили 56,5 тысячи пациентов, годом ранее – 80 тысячам пациентов, уточняется в документе.

Наибольшее число пациентов, кому впервые установили диагноз ВИЧ в 2020 году, из расчета на 100 тысяч населения отмечается в Кемеровской области, Пермском крае и Тюменской области, наименьшее – в республиках Калмыкия, Чечня и Смоленской области, отмечается в сборнике.