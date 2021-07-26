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Общество

Учитель бежаницкой школы представит классный час о войне на федеральном уровне

26.07.2021 10:32|ПсковКомментариев: 0

Учитель английского языка Бежаницкой средней школы Ольга Васильева представит разработку своего классного часа на федеральном уровне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Бежаницкого района.

Ольга Васильева вошла в пятерку лучших на региональном этапе II всероссийского дистанционного конкурса среди классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий.

Всего в конкурсе приняли участие 86 педагогов из 13 муниципальных образований. В состав жюри вошли 22 наиболее опытных и компетентных специалиста в сфере воспитания. Экспертами выступили преподаватели и методисты Псковского областного института повышения квалификации работников образования и Псковского государственного университета, специалисты органов управления образования, руководители и педагоги, воспитатели учреждений образования. Каждую конкурсную разработку оценивало не менее трех членов жюри.

Разработка Ольги Васильевой на тему «Историческая память об узниках концентрационных лагерей» получила высокую оценку экспертов. Далее ее работу направят для участия на федеральный уровень конкурса.

Теги: #конкурс #Бежаницкий район #учитель #сельская школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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