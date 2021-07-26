Общество

Псковичам рассказали, как пересечь границу с Белоруссией без ограничений

Без ограничений пересекать российско-белорусскую государственную границу могут граждане России и Белоруссии, следующие железнодорожным пассажирским или воздушным транспортом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Во всех остальных случаях сотрудники погрануправления рекомендуют ознакомиться с порядком пересечения государственной границы России в условиях ограничительных мер. С изменениями и дополнениями распоряжений правительства Российской Федерации № 635-р от 16 марта 2020 года и № 763-р от 27 марта 2020 года можно ознакомиться на сайте.

Вопросы санитарно-карантинного контроля (необходимость наличия сертификата о профилактической прививки от COVID-19, ПЦР тестов и т. п.) при пересечении лицами государственной границы находятся в ведении Роспотребнадзора. В связи с этим, для сокращения времени получения ответов на обращения, сотрудники погрануправления рекомендуют псковичам обращаться непосредственно в Роспотребнадзор или его территориальные подразделения.