«Постскриптум»: Выборы и праздничная неделя. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 26 июля.
Ключевые темы выпуска:
1. Завершилось выдвижение кандидатов на парламентские выборы: ждет ли Псковскую область реальная конкурентная борьба за место в ПОСД и мандат депутата Госдумы?
2. Праздничная неделя: кинофестиваль «Западные ворота» и День города.
3. Публичные слушания по планировке территорий в границах улиц Юбилейная, Кузбасской Дивизии и реки Великой: как видят развитие данной территории городские власти и жители Пскова?
Ведущие — Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.