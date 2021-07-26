Общество

Александр Баев: Самая большая проблема — наш любимый борщевик

Заместитель главы Пскова, депутат гордумы по округу №6 Александр Баев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 июля назвал распространение борщевика большой проблемой областного центра.

«Самая большая проблема, которая сейчас существует, - наш любимый борщевик. Вопрос стоит каждый год остро», - отметил он. Александр Баев рассказал, что в его округе за радиозаводом есть участки, где «борщевика более чем достаточно».

Заместитель главы города отметил, что распространение борщевика — проблема не разового решения. «Один и тот же участок надо обрабатывать 4-5 лет, чтобы искоренить борщевик», - сказал он и заметил, что территорию обработки необходимо расширять.

Кроме того, Александр Баев указал на то, что необходимо уделять должное внимание состоянию дорог на окраинах города.