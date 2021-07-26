Общество

В Псковской области женщину через суд заставят вернуть пособие по безработице

Дновский районный суд рассмотрел исковое заявление Областного центра занятости населения к женщине, которая получала пособие по безработице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В 2014 году женщина была зарегистрирована в Центре занятости населения в Новосокольническом районе и получала пособие по безработице в течение 6 месяцев, с 15 мая по 14 ноября 2014 года. За весь период она получила 124 713 рублей.

При повторном обращении в 2020 году в Центр занятости населения в Дновском районе изучили трудовую книжку и сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, полученные из Пенсионного фонда РФ. После проверки выявили сокрытие факта занятости в указанный выше период: женщина на момент регистрации в качестве безработной была трудоустроена и не имела права на получение пособия по безработице.

Ответчика ознакомили под подпись и предупредили о том, что в случае нарушения условий перерегистрации, трудоустройства или возникновения других обстоятельств, повлекших переплату пособия по безработице, она будет обязана вернуть переплаченные денежные средства.

В январе 2020 года ей вручили уведомление о выявленном факте получения пособия по безработице обманным путем. Женщине предложили добровольно вернуть деньги. Она, в свою очередь, написала заявление о добровольном внесении на лицевой счет ГКУ ПО «ОЦЗН» незаконно полученного пособия по безработице в сумме 124 713 рублей в срок до 13 февраля 2020 года. Однако в установленный срок указанную сумму не внесла.

Суд удовлетворил иск. Решение пока не вступило в законную силу.